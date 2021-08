Meghan Markle "spazzatura". Il progetto per aiutare le donne è un flop: "Dà lezioni dalla sua villa da 11 milioni di dollari negli Usa"

17 agosto 2021 a

A Meghan Markle non ne va bene una: la duchessa di Sussex ci prova, ma fa flop. L'ultimo fallimento è rappresentato dall'iniziativa lanciata in occasione del suo 40esimo compleanno, un progetto per sostenere le donne rimaste senza lavoro a causa della pandemia. "Unisciti a me nel donare il tuo tempo, dedica 40 minuti di tutoraggio o servizio a una causa a cui tieni", aveva incitato i suoi fan sui social. Ma secondo quanto riportato dal The Sun, il post è stato ricondiviso solo 217 volte. Una vera delusione per l'ex attrice americana che, nel progetto, aveva coinvolto anche personaggi noti come Adele, Stella McCartney e la moglie del premier canadese, Sophie Gregoire Trudeau.

A decretare il suo fallimento non è stato solo il pubblico, ma anche parecchi critici. Il biografo reale Duncan Larcombe, per esempio, ha detto: "Le giovani mamme non vogliono vedere le sue lezioni su come tornare a lavorare mentre lei è dentro la sua villa da 11 milioni di dollari a Los Angeles. Questa iniziativa non ha senso, è solo spazzatura. Lei dovrebbe passare il suo tempo cercando di costruire ponti con le stesse persone che lei e Harry hanno tradito".

Anche Hannah Martin, politica inglese che si è spesso battuta per i diritti delle donne nel mondo del lavoro, ha bocciato il progetto di Meghan: "Le parole sbagliate o i consigli sbagliati possono fare più male che bene, per quanto buone possano essere". Un chiaro riferimento a come 40 minuti di tempo possano risultare insufficienti per aiutare le donne in modo serio.

