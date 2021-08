Afghanistan, Guido Crosetto mostra l'imbarazzante video di talebani in palestra: "Esercito invincibile"

17 agosto 2021 a

Sono diventati virali, in queste ore, i video che mostrano i talebani all'autoscontro di Kabul o nella sala attrezzi del palazzo presidenziale mentre tentano, in maniera maldestra, di fare attività fisica. Gli stessi uomini che hanno appena conquistato l'Afghanistan e proclamato l'Emirato islamico appaiono sorridenti più che mai sulle macchine da scontro, tra manovre azzardate e tamponamenti, e sui cavallucci delle giostre, gli stessi dove erano soliti andare i bimbi afghani. E così mentre da una parte prevalgono il divertimento e la gioia dei talebani, dall'altra si assiste alla disperazione di un popolo che tenta solo di fuggire.

Incredulo di fronte a questi immagini anche il numero due di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, che su Twitter ha condiviso il video in cui gli studenti coranici si dilettano nella palestra dell'ex presidente Ashraf Ghani, ormai fuggito da ore, e ha scritto: "Un esercito invincibile". Un commento chiaramente ironico, se si guarda con attenzione il filmato: i talebani provano per la prima volta attrezzi mai visti prima, come quello per i dorsali o la cyclette ellittica. Alcuni pedalano addirittura al contrario. Il tutto mentre si riprendono con i cellulari.

I commenti degli utenti di Twitter evidenziano un certo sconforto. Qualcuno scrive: "Pensare che la Nato sia scappata da questi evidenzia quanti soldi buttiamo ogni anno". Qualcun altro invece: "Sempre più umiliante e disonorevole".

