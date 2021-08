Meghan e Harry, la Regina Elisabetta non sarà al battesimo di Lilibet: "Ha impegni più importanti"

19 agosto 2021 a

E' tanta l'attesa per il battesimo di Lilibet Diana, la secondogenita di Meghan e Harry, nata lo scorso 6 giugno. I tabloid inglesi stanno già fantasticando sulla celebrazione, cercando di capire dove si svolgerà: se a Windsor con tutta la famiglia reale, che però non ha ancora visto la piccola dalla nascita, oppure a Los Angeles, dove i duchi di Sussex vivono ormai da tempo dopo la Megxit.

La bimba è stata aggiunta a fatica nella linea di successione della famiglia reale dopo ben 2 mesi dalla nascita. Mentre suo fratello Archie, battezzato a Londra, venne inserito a un solo mese dalla nascita. Lilibet, adesso, potrebbe subire una sorte del tutto diversa: non avendo ancora conosciuto nessun membro dei Reali, il battesimo avrebbe potuto rappresentare un’ottima occasione per incontrare finalmente la Regina Elisabetta. Lei, però, non presenzierebbe in ogni caso all’evento perché ritenuto di importanza minore rispetto a tanti altri impegni.

Ecco perché, dopo una prima ipotesi di celebrare il battesimo a Windsor, alla fine Harry e Meghan avrebbero rifiutato l'ipotesi. In realtà, comunque, la Regina non ha mai preso parte ad alcun battesimo. Harry però è il nipote prediletto e vista la situazione complicata tra i due, averla tra gli invitati avrebbe potuto riportare un po' di calma nella monarchia.

