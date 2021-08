Afghanistan, i talebani girano con le uniformi rubate ai soldati americani: conseguenze imprevedibili e devastanti

20 agosto 2021 a

a

a

La brigata Badri 313 dei talebani, la stessa che presidia il palazzo presidenziale a Kabul, come dimostrano video e immagini che stanno facendo il giro dei social, utilizza uniformi ed equipaggiamento dell'esercito americano. Eccoli quindi con le divise delle forze speciali Usa. I talebani infatti avrebbero rubato agli americani, secondo quanto riporta il corriere.it, numerosi strumenti del loro equipaggiamento, tra cui 2mila blindati e una quarantina di aerei, elicotteri e droni. Una mossa, quella degli estremisti islamici che hanno conquistato il Paese, che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Intanto almeno due persone sono rimaste uccise dopo che combattenti talebani avrebbero aperto il fuoco contro una folla in strada ad Asadabad, nella provincia afghana di Kunar, nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza afghana dai britannici. Lo riferisce al-Jazeera che cita testimoni secondo cui altre otto persone sono rimaste ferite. Stando alle testimonianze riportate, i Talebani avrebbero aperto il fuoco dopo un attacco con un coltello contro uno dei loro combattenti.

A Jalalabad, capoluogo della provincia afghana di Nangarhar, i talebani sarebbero tornati ad aprire il fuoco contro le persone scese in strada con la bandiera afghana. Lo riporta al-Jazeera, secondo cui un uomo e un ragazzo sono rimasti feriti. Già ieri erano state segnalate proteste a Jalalabad, con una folla scesa in strada per esporre enormi bandiere afghane da contrapporre a quella dei Talebani. I combattenti del movimento sono stati accusati di aver aperto il fuoco contro i manifestanti provocando diverse vittime.

