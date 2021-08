Afghanistan, la profezia di Osama Bin Laden: "Biden incapace, non dovete ucciderlo"

21 agosto 2021 a

a

a

Undici anni fa Osama Bin Laden diceva: "Biden è totalmente impreparato per diventare presidente, porterà gli Stati Uniti in una crisi”. Questa “profezia”, come ricorda il sito Dagospia, risale al 2010 e a pronunciarla è stato proprio il leader di Al Qaeda. Bin Laden stava mettendo a punto un piano per assassinare l’allora presidente Usa Barack Obama e l'ex direttore della Cia Petraeus, e in una lettera ai suoi fedelissimi vietava esplicitamente di uccidere Biden, qualora il progetto fosse stato portato a termine.

Video su questo argomento Biden umiliato due volte dai talebani: sapete che nei magazzini americani... Le notizie del giorno su LiberoTg

Ieri 20 agosto il presidente degli Stati Uniti, è tornato a parlare della situazione in Afghanistan, controllato dai talebani, e si è soffermato in particolare sull'evacuazione di cittadini Usa da Kabul. Biden ha fatto riferimento ad una "missione pericolosa in difficili circostanze" per la quale ha promesso di "mobilitare ogni risorsa necessaria". "L'unico paese del mondo capace di mettere così tanta potenza con questo grado di precisione sono gli Stati Uniti",

"Glielo devi far capire, non è ammesso". Retroscena Draghi, strigliata a Di Maio. Roba pesante: salta il banco per Conte?

Gli Stati Uniti "mantengono i loro impegni per l'evacuazione degli afghani che hanno servito con noi", ha assicurato. "Siamo in costante contatto con i Talebani per garantire un passaggio sicuro verso l'aeroporto", ha aggiunto, spiegando che per mettere in sicurezza l'aeroporto di Kabul sono stati dispiegati "seimila dei nostri migliori soldati, ho parlato oggi con i nostri comandanti, daremo loro tutto quello di cui hanno bisogno".

L'oro segreto dei talebani è sotto terra: ecco perché i cinesi vogliono l'Afghanistan. Se ce la fanno, mondo in mano ai comunisti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.