Afghanistan, Biden e la telefonata nella notte a Mario Draghi: summit d'urgenza su Kabul

21 agosto 2021 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si sono sentiti al telefono nella notte tra ieri 20 agosto e oggi e hanno parlato degli "ultimi sviluppi" in Afghanistan. Lo riferiscono in una nota Palazzo Chigi e la Casa Bianca, secondo la quale i due leader "hanno discusso dell'importanza di uno stretto coordinamento" tra il personale militare e civile dei due Paesi a Kabul, "che stanno lavorando insieme instancabilmente per evacuare in sicurezza i loro cittadini, gli afghani che hanno coraggiosamente sostenuto noi e la Nato nello sforzo bellico e altri cittadini afghani vulnerabili".

La resa di Clarissa Ward. La giornalista della Cnn lascia Kabul: l'ultima drammatica foto

Biden e Draghi, prosegue la nota, "hanno accolto con favore l'opportunità per il G7 di pianificare un approccio comune sull'Afghanistan al summit in formato virtuale dei leader della prossima settimana". L'Italia, infatti, vorrebbe convocare una "riunione ad hoc sull'Afghanistan" prima del vertice di ottobre a Roma.

"Incapace a fare il presidente, non dovete ucciderlo". Cosa diceva Bin Laden di Biden nel 2010: ora si capisce tutto

Per la prima volta il presidente degli Stati Uniti ha detto che anche gli afghani che hanno aiutato le forze armate e dispongono di visti speciali sono una priorità (salvarli "è quasi altrettanto importante") e che cercherà di aiutare le Ong che assistono chi rischia la vendetta talebana.

Video su questo argomento Biden umiliato due volte dai talebani: sapete che nei magazzini americani... Le notizie del giorno su LiberoTg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.