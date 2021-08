Afghanistan, i talebani bloccano gli accessi all'aeroporto: "Cosa chiedono per passare"

21 agosto 2021 a

a

a

Continua a esserci grande attenzione sull’aeroporto internazionale di Kabul, che al momento rappresenta l’unica via di fuga per centinaia di persone che vogliono mettersi in salvo dall’Emirato islamico instaurato dai talebani. Le ultime notizie che arrivano dalla zona dell’aeroporto non sono però delle migliori: “Cittadini afgani - scrive Francesca Mannocchi su Twitter - già sulle liste dei voli di evacuazione non riescono a raggiungere i gate. Alcuni talebani ai check point stanno chiedendo 1.500-2.000 dollari a persona per consentire il passaggio all’interno dello scalo”.

Non solo tagliatole, pure strozzini. Che la situazione non sia delle migliori attorno all’aeroporto lo testimonia anche l’ultimo avviso di sicurezza emesso dall’ambasciata degli Stati Uniti, che consiglia ai cittadini americani di evitare di recarsi in quelle zone perché ci sono “potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli”. Il consiglio è di “evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento, a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo”.

Da domenica a oggi, circa 12mila tra stranieri e afghani sono stati evacuati. Un funzionario della Nato citato da Al Jazeera ha fatto sapere che “il processo di evacuazione è lento, in quanto rischioso, perché non vogliamo scontri con talebani o civili fuori dall’aeroporto”. Nel frattempo in Italia è atterrato un altro velivolo militare con 195 afghani: molti sono donne e bambini, disperati di lasciare le proprie case ma allo stesso tempo grati per l’opportunità di mettersi in salvo dai talebani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.