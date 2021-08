Meghan e Harry "a processo", la Regina Elisabetta chiama gli avvocati: “C'è un limite a tutto”

22 agosto 2021 a

a

a

Harry e Meghan rischiano di finire in Tribunale. E a trascinarli lì potrebbe essere proprio la nonna del duca di Sussex, la Regina Elisabetta. Sarebbe questa la sua intenzione, secondo quanto riportato da alcuni media inglesi. La Sovrana, in particolare, starebbe pianificando una risposta per vie legali dopo i duri attacchi arrivati dalla coppia, soprattutto nell’intervista con Oprah Winfrey.

Harry, una tragica figuraccia. Dove si è fatto beccare dopo la conferenza sul clima, lo massacrano

La Sovrana 95enne avrebbe ordinato agli assistenti senior di Buckingham Palace di studiare il contrattacco dopo le ripetute accuse da parte di Meghan Markle e del principe Harry. Il suo team legale starebbe addirittura chiamando esperti di diffamazione e privacy. “Ora basta, ne ho abbastanza”, avrebbe detto Elisabetta. Un insider ha detto al quotidiano Sun: “C’è un limite a quanto si può accettare da parte dei reali e stavolta Harry e Meghan avrebbero superato ogni limite con le loro dichiarazioni oltraggiose. Verranno processati. Saranno informati e sapranno che altri attacchi non saranno tollerati”.

"Impegni più importanti". Meghan e Harry? Lo sfregio della Regina Elisabetta alla nipotina

Il team dei legali potrebbe anche mettersi in contatto con gli editori del prossimo libro del principe Harry per chiedere una copia e controllare cosa abbia scritto il duca sulla Royal Family. Buckingham Palace non ha confermato le affermazioni né fornito un commento quando è stato contattato dal Daily Mirror. Tuttavia pare che i rappresentanti legali di Meghan e Harry siano già stati informati.

Video su questo argomento "Una incapace". Meghan Markle, l'ultimo drammatico flop: cosa c'è dietro la sua "beneficenza" Daniela Mastromattei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.