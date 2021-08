Afghanistan, l'orrore dei talebani in questo video: il comico ride in faccia a due miliziani, schiaffeggiato e sgozzato

25 agosto 2021 a

L'orrore dei talebani riassunto in un video, pubblicato dal Daily Mail e rilanciato da Dagospia. Siamo a fine luglio, prima della presa del potere in Afghanistan. I fondamentalisti islamici hanno rapito e poi ucciso Nazar Mohammed, comico afghano famoso con il nome d'arte di Khasha Zwan, una celebrità sui social e su TikTok grazie ai video in cui sbeffeggia i talebani prendendosi gioco di loro.

Nel video, Mohammed è in auto con due rapitori, che lo hanno appena prelevato da casa sua. Davanti al telefonino l'uomo continua a deridere loro e i loro capi. L'uomo alla sua destra, visibilmente irritato, lo schiaffeggia più volte. Quello alla sua sinistra prima ride e poi tira fuori un kalashnikov, con fare minaccioso. Siamo a Kandahar, poche ore dopo la presa da parte dei talebani. La situazione sta precipitando e la fine del comico lo dimostra tragicamente.





Dopo le battute irridenti, Khasha Zwan è stato trucidato: le ultime immagini, orribili, lo ritraggono secondo i rapporti delle autorità locali sdraiato davanti a un albero, sgozzato. I talebani hanno confermato la responsabilità dell'esecuzione, parlando di un fantomatico "processo in un tribunale talebano". Mohammed sarebbe stato condannato a morte perché coinvolto nella tortura e nell'uccisione di due talebani. A denunciare la morte del comico era stato tra gli altri Sarwar Danesh, il vicepresidente afghano deposto. La star dei social aveva in precedenza lavorato anche per la polizia nazionale afghana e sua figlia Malala Yousafzai era sopravvissuta a un colpo alla testa da parte di militanti talebani in Pakistan nel 2012.

