Coronavirus, muore nel sonno a soli 4 anni. La mamma: "Io positiva, mi pento di non aver fatto il vaccino"

Morta a soli quattro anni dopo aver accusato i primi sintomi del coronavirus. È accaduto in Texas. La piccola Kali Cook della contea di Galveston, è la più giovane vittima del paese. La bimba. Kali è morta nel sonno senza sapere di essere positiva al Covid-19. Solo successivamente, con gli accertamenti del medico legale, si è scoperto che la bambina aveva contratto il virus. La mamma ha notato che aveva la febbre e le ha dato delle medicine la sera prima di dormire ma la mattina dopo la piccola era già morta.

"Era così divertente e sfacciata. Non era la classica bimba - ha detto Karra Harwood, la madre di Kali alla stampa locale -. Preferiva giocare con vermi e rane piuttosto che indossare abiti eleganti o fiocchi colorati. Era così bella e piena di vita". La mamma invece aveva scoperto d'essere positiva lunedì scorso, insieme ad un altro figlio e alla figlia di 5 mesi.

"Sono tornata a casa ed ero isolata – ha detto tra le lacrime la donna -. Ho cercato di starle lontano e non volevo che lei e gli altri miei figli se ne accorgessero". La donna ha aggiunto poi che a sua figlia non sono stati diagnosticati disturbi immunitari o altre condizioni di salute critiche. Al momento tutta la famiglia è stata messa in quarantena. La mamma della piccola avrebbe anche confessato di non essere vaccinata: "Ero contraria, ma ora me ne pento enormemente".

