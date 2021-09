Rudy Giuliani fuori controllo, sfottò in diretta la regina Elisabetta e il principe Andrea. Ma è ubriaco?

13 settembre 2021 a

a

a

Figuraccia di Rudy Giuliani. Sabato, durante una cena per la commemorazione dell’11 settembre al ristorante Cipriani, l’ex sindaco di New York, riporta Dagospia che cita il Dailymail, ha fatto un vero e proprio show probabilmente per aver bevuto troppo. Dopo aver deriso la regina Elisabetta per il suo inglese, Giuliani ha aggiunto di aver rifiutato il suo cavalierato per non perdere la cittadinanza americana, anche se non risulta, né dalle sue dichiarazioni di allora né da quanto riportato dai giornali.

Video su questo argomento Questa donna? Grossi guai per Macron e Brigitte: Eliseo travolto, conto alla rovescia

In un altro momento del discorso, ha poi cominciato a parlare del principe Andrea. "So che il principe Andrea è molto discutibile ora", ha detto Giuliani. «Non sono mai uscito con lui. Mai! Non ho mai bevuto con lui, non sono mai stato con una donna o una ragazza con lui. Non ho mai bevuto con lui, non sono mai stato con una donna o una ragazza con lui. Mai, mai, mai".

Video su questo argomento Come "campano" i talebani oggi? "Lusso e kalashnikov", uno sconvolgente video da Kabul. E la legge islamica?

Lo show di Giuliani non è passato inosservato e ha provocato una bufera sui social dove si sono registrati moltissimi commenti: "Non sono sicuro di aver mai visto qualcuno tenere un discorso in un'occasione formale ubriaco come Rudy Giuliani alla cena dell'11 settembre", ha osservato qualcuno.

"Fuggiva tra i corridoi del castello per evitare gli avvocati". Figuraccia del principe Andrea accusato di stupro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.