Ho Van Lang, morto il Tarzan reale della foresta: la drammatica fine dopo solo 8 anni nel "mondo civilizzato"

Ho Van Lang è morto. Il "Tarzan della vita reale" se n'è andato a 52 anni dopo essere sopravvissuto al mondo "civilizzato" solo per otto anni. L'uomo fu ritrovato con il padre, Ho Van Thanh, nel 2013 nella foresta del Vietnam. Qui aveva passato i suoi 40 anni. La coppia conduceva a tutti gli effetti un'esistenza più che selvaggia. I due costruivano case sugli alberi, si vestivano con perizomi fatti di corteccia d'albero e cacciavano topi e roditori per sfamarsi.

Per quaranta lunghi anni Ho e suo padre non ebbero alcun contatto con l'esterno, con esseri umani. La loro fu una scelta difficile. Ho (all'epoca di soli due anni) e il padre (militare nell'esercito vietnamita), dopo che una bomba americana aveva ucciso la moglie e gli altri figli, fuggirono dal loro piccolo villaggio.

Thanh ebbe per anni probabilmente una profonda paura di tornare alla civiltà, credendo che la guerra in Vietnam non si fosse ancora conclusa. A scoprire Ho un gruppo di persone residenti in un piccolo villaggio a ridosso della foresta. Una storia che ha dell'assurdo quella di Ho Van Lang, deceduto lo scorso 6 settembre a causa di un cancro al fegato.

