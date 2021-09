Joe Bide, gaffe agghiacciante: "Voglio ringraziare... quel tizio". Testuali parole, di chi scorda il nome

16 settembre 2021 a

Nuova gaffe per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, mentre annunciava la partnership con Gran Bretagna e Australia sulla sicurezza, ha accusato un vuoto di memoria. Biden infatti si è prima rivolto al premier britannico Boris Johnson per ringraziarlo di questa nuova fase: "Grazie, Boris". Poi guardando lo schermo televisivo su cui era in collegamento Scott Morrison, primo ministro australiano, ha commesso un grave scivolone.

Dopo aver esitato, il presidente americano ha affermati: "E voglio ringraziare quel tizio laggiù. Grazie mille amico". Un'uscita sgradevole che non è affatto passata inosservata. Anche se subito dopo Biden ha tentato di passare oltre: "Sono onorato oggi di essere affiancato da due dei più stretti alleati, Australia e Regno Unito - ha continuato - per avviare una nuova fase della cooperazione trilaterale per la sicurezza tra i nostri paesi".

E ancora, questa volta ricordandosi il nome del primo ministro australiano: "Come hanno detto il primo ministro Morrison e il primo ministro Johnson, voglio ringraziarvi per questa partnership". Il danno però è bello che fatto. Giusto qualche settimana fa il presidente degli Stati Uniti era stato immortalato mentre controllava l'orologio durante il tributo ai 13 militari Usa morti in Afghanistan. Una caduta di stile che in pochissimi sembrano aver perdonato.

