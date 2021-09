Angela Merkel, visita lampo allo zoo: "Affondano gli artigli", la foto del disastro

24 settembre 2021 a

Hanno fatto il giro del mondo alcuni scatti di Angela Merkel, che ha visitato uno zoo di uccelli. Le foto sono diventati virali in men che non si dica sui social, specialmente quella in cui la cancelliera fa una smorfia di dolore: probabilmente uno degli animali ha affondato gli artigli sulla sua mano, ma ovviamente nulla di grave. Anzi, nelle foto la Merkel appare per lo più sorridente.

Qualcuno sostiene che la sua visita non sia casuale, questi “uccelli arcobaleno” potrebbero essere una specie di portafortuna per la Merkel, che ha avuto un incontro del genere al Marlow Bird Park nel 2012. E così stavolta la cancelliera è stata immortalata mentre dava da mangiare a un gruppo di uccelli, che sono una specie di pappagalli originari dell’Australia. In diverse foto appare a suo agio con gli uccelli, che si spargono dalla testa alle spalle e ovviamente sulle mani, dove tiene le piccole ciotole da cui gli animali si nutrono.

Una piccola distrazione in vista della giornata storica di domenica: la Merkel per la prima volta dopo trent’anni da parlamentare e sedici da cancelliera ha deciso di non ricandidarsi. Sarà quindi una piccola, grande rivoluzione per la Germania e anche per l’Europa, che si era abituata alla sua rassicurante presenza e autorevolezza. L’incertezza è tanta su chi le succederà: soltanto dopo la chiusura dei seggi si capirà qualcosa in più sul futuro politico della Germania.

