Chi l'ha visto, Gabby Petito e la pista che porta in Italia: le ultime clamorose indiscrezioni sul fidanzato-killer

Per la morte di Gabby Petito è ricercato dall'Fbi il suo fidanzato Brian Laundrie, che è sparito. "Può essere ovunque, anche in Italia", è una delle ultime ipotesi, rilanciata da Chi l'ha visto?, la trasmissione di Rai 1. La blogger e influencer era scomparsa mentre era in viaggio con lui negli Stati Uniti a bordo di un camper ed era stata poi ritrovata morta.

La polizia, come testimonia anche questo video di Chi l'ha visto? rimandato in onda da Federica Sciarelli ieri sera 29 settembre su Rai tre, li aveva fermati dopo un litigio ma aveva accusato lei di averlo aggredito. "Ho deciso che non ti denuncerò per percosse e per violenza domestica tanto sarebbe comunque un reato di serie b. Anche se potrebbe aggravare la tua posizione. Quanti anni hai tu, 22?", si sente nel video mentre la blogger, seduta sul camper piange e singhiozza.

Una gran cantonata quella presa dalla polizia. Visto che la povera Gabby è poi stata uccisa, con ogni probabilità, proprio dal fidanzato che è subito sparito e che ora è ricercato dall'Fbi in tutto il mondo. Molte testimonianze infatti riportano che il giovane era molto irritabile e che aveva fatto una sceneggiata clamorosa in un ristorante poco prima della scomparsa della Petito.

