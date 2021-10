Charlene di Monaco, la nuova foto pubblica dopo la malattia. "Che Dio vi benedica", oggi è irriconoscibile

04 ottobre 2021 a

Cosa è successo a Charlene di Monaco? Dopo le numerose operazioni chirurgiche, che l'hanno costretta a rimanere a lungo in Sudafrica, della principessa non si è saputo molto. A farsi viva adesso è stata proprio lei: sui social ha pubblicato una foto in cui appare serena e sorridente. Il mistero su Charlene e sulla sua relazione con Alberto di Monaco - c'è chi ipotizza una separazione imminente - è iniziato lo scorso gennaio, quando la principessa è partita per un viaggio in Sudafrica da cui non è più tornata: "Doveva promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e prendersi un po’ di tempo libero con alcuni amici. Poi ha avuto un problema di salute", ha spiegato a People il marito Alberto qualche tempo fa.

Stando alle note ufficiali del Principato, infatti, pare che l’ex nuotatrice olimpica sia stata colpita da una grave infezione a orecchie e gola. "Sarebbe dovuto essere un soggiorno di pochi giorni, purtroppo sono sorte alcune complicazioni mediche che non le hanno più permesso di viaggiare - ha aggiunto il principe -. Non è andata in esilio e non è arrabbiata con me. Purtroppo siamo un bersaglio facile, ma certe indiscrezioni fanno male sia a me che a lei".

Adesso Charlène torna a farsi vedere: nello scatto condiviso su Instagram la si vede seduta a un tavolo, sorridente, con un libro aperto davanti a sé. Addosso una maglia nera a maniche lunghe e una collana che assomiglia a un rosario. "God Bless (che Dio vi benedica)": si legge nella didascalia. Numerosi i commenti di chi la segue, anche se la domanda più frequente è questa: "Quando potrai rientrare nel Principato?". Nessuna risposta.

