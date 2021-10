Harry "stava per piangere". Oscurato da William e umiliato in chiesa: "Affronto nero su bianco"

09 ottobre 2021 a

L'ultimo periodo di permanenza a Buckingham Palace non sarebbe stato affatto facile per Meghan e Harry. In particolare per il secondogenito di Carlo e Diana. Lo rivela il libro "Battle of Brothers", in cui l’autore Robert Lacey esplora il tormentato rapporto tra William e Harry. Nel testo si legge che il duca di Sussex sarebbe stato sul punto di piangere, "trattenendo le lacrime", quando lui e la moglie sono stati oscurati da William e Kate in un evento dello scorso anno. L'evento in questione è il Commonwealth Day Service, che si è tenuto nell’Abbazia di Westminster il 9 marzo 2020.

Il piano dell’evento - come raccontato da Lacey - prevedeva che il duca e la duchessa di Cambridge camminassero all’interno della chiesa insieme alla regina Elisabetta, al principe Carlo e a Camilla, mentre per Harry e Meghan era previsto un ingresso successivo e sicuramente più defilato. Quella sarebbe stata una vera e propria umiliazione per Harry, che in quel momento della sua vita - come sottolineato dal Daily Mail - era già particolarmente "sensibile ed emotivo" proprio per via dello strappo con la Royal Family che ci sarebbe stato di lì a poco.

"Il problema era che duemila ordini di servizio erano già stati distribuiti intorno all’Abbazia, e dentro c’era scritto che William e Kate sarebbero entrati e trattati come il principale partito reale, senza fare alcun riferimento a Harry e Meghan. Un affronto nero su bianco, sotto gli occhi di tutti", si legge nel libro di Lacey. All'epoca gli osservatori hanno notato come il viso di Harry fosse "abbastanza teso, senza sorrisi". Secondo un esperto, "il battito di ciglia accelerato suggeriva persino che Harry stesse trattenendo le lacrime".

