Jane Marczewski, "due possibilità su 100 non sono zero": la storia drammatica che sconvolge gli Usa

"I medici mi hanno detto che ho solo due possibilità su cento di vivere, ma due non sono zero". Jane Marczewski è una delle concorrenti di America's got talent ed ha incantato tutti sul palco quando ha cantato un brano scritto proprio da lei, "It' s okay", nel quale racconta le sue paure, ma anche la voglia di combattere. Originaria dell'Ohio, ha 30 anni appena compiuti e tutta l'America oggi prega per lei. Quattro anni fa, infatti, ha scoperto di avere un tumore al seno al terzo stadio, poi diventato metastasi nei polmoni, nel midollo spinale e nel fegato. Dopo questa scoperta sconvolgente, il marito le ha detto di non reggere alla diagnosi e così l'ha lasciata dopo ben 5 anni di matrimonio.

"Ho cambiato il mio nome pensando di cambiare identità, sono fuggita in California credendo che i miei problemi restassero indietro, credevo di conoscermi ma non è così", ha confessato Jane, che ha deciso di partecipare al talent americano senza nessuna angoscia: "Quando arrivi così vicino alla morte non hai più paura di nulla". La sua esibizione ha colpito tutti, tanto che un giudice ha deciso di spedirla direttamente in finale.

Adesso, però, tutto il Paese ha il fiato sospeso perché alla finale di settembre, dove le probabilità di vincere erano molto alte, Jane non si è presentata. "Il cancro chiede tutta la mia energia e tutta la mia attenzione", ha fatto sapere. Molti suoi fan temono che le condizioni della ragazza siano peggiorate. Intanto lei si è fatta sentire e sui social ha detto: "Sto progettando il mio futuro, non la mia eredità: e non ho intenzione di morire".

