Noce assassina, nonno uccide nipote di 12 anni: una morte orrenda di fronte a tutta la famiglia

Una tragedia familiare si è verificata a Winsford, nel Cheshire (Inghilterra), dove un nonno ha dimenticato che il nipotino di soli 12 anni era allergico alle noci: e così le ha utilizzate per fare la glassa di un dolce, finendo per uccidere il ragazzino. Quest’ultimo, di nome Cason Hallwood, è morto a causa di una reazione allergica gravissima.

Il nonno aveva invitato il nipote insieme al resto della famiglia per un pranzo: subito dopo, il 12enne è uscito per andare a giocare al parco con alcuni amici, quando all’improvviso è stato colpito da un forte attacco di asma. Nonostante la chiamata immediata dei soccorsi, lo choc anafilattico è stato così forte e grave da togliere la vita al ragazzino nel giro di poche ore: è morto in ospedale, nonostante sua madre fosse subito corsa al parco per somministrargli l’EpiPen.

Forse era già passato troppo tempo, fatto sta che sul caso è stata condotta un’indagine che ha confermato che si è trattato si una svista da parte del nonno. “Ricordo che Cason ha leccato il suo piatto pulito e ha detto la nonno che era adorabile”, è il ricordo della madre di quei tragici momenti in cui il figlio ha ingerito una torta con le noci nella glassa.

