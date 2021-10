Autovelox, schizza con la Lamborghini appena comprata a 234 km/h? Il fesso dell'anno: che fine fa il bolide

13 ottobre 2021 a

Un uomo di origini irachene è rimasto senza la sua auto - o meglio, il suo bolide - in Danimarca. Ma cosa è successo? Tutta la colpa è di un autovelox. L'automobilista, diretto a casa in Norvegia, ha pensato bene di testare la velocità del suo nuovo bolide e ha premuto l'acceleratore. La sua Lamborghini Huracan Performante Spyder ha risposto come si deve, raggiungendo in breve i 234 km orari laddove la legge ne consente solo 130.

La tolleranza è quasi a zero in Danimarca e adesso il bolide potrebbe finire all'asta. Il proprietario così rischia di perdere anche le 200mila sterline appena sborsate per comprarla in Germania e finire dritto davanti a un giudice. Secondo le leggi danesi, la polizia può infatti procedere con la confisca dell'auto e metterla all'asta.

Una possibilità, querst'ultima, introdotta nella normativa locale solo di recente e da applicare nei casi di guida spericolata o pericolosa. Quindi oltre il danno (la multa) anche la beffa (l'imminente confisca della vettura). E come detto non finisce qua: ora il proprietario della Lamborghini Huracan Performante Spyder dovrà rispondere di eccesso di velocità. Un caso di cronaca che riporta in auge le misure molto pesanti sulla circolazione stradale. Strano che l'iracheno, residente in Norvegia, non sapesse che oltre alla multa in Danimarca rischiava di perdere anche il suo prezioso bolide.

