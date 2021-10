Meteorite sfonda il tetto e finisce nel letto: donna quasi morta e casa distrutta, un dramma sconcertante

14 ottobre 2021 a

Quante possibilità ci sono che un meteorite sfondi il tetto della vostra casa e cada nel vostro letto? Poche, pochissime, per non dire infinitesimali. Per questo motivo stanno facendo il giro del mondo le foto scattate da una signora canadese, che all’improvviso si è ritrovata pezzi di meteorite a pochi centimetri dalla testa, essendo atterrati vicino al cuscino dopo aver sfondato il tetto.

Prima un rumore improvviso, poi la scoperta che ha dell’incredibile: vicino a lei c’era una roccia che avrebbe potuto frantumarle la testa. “Sono saltata su e ho acceso la luce - ha raccontato alla stampa - non riuscivo a capire cosa diavolo fosse successo”. In ovvio stato di choc, la donna si è rivolta alla polizia: la sua prima ipotesi era che si trattasse di un oggetto proveniente da un cantiere presente nei pressi di casa sua. “Abbiamo chiamato il progetto Canyon per vedere se stavano facendo esplosioni - ha dichiarato - ma ci hanno risposto di no. Ma avevano visto una luce brillare nel cielo, po un’esplosione e qualche botto”.

“Quando è successo - ha aggiunto la donna - pensavo che qualcuno fosse entrato in casa o avesse sparato, o qualcosa del genere. È stato un sollievo quando ci siamo resi conto che la rossa poteva solo essere caduta dal cielo. Sono stupita dal fatto che sia il pezzo di una stella, che viene dal cielo e forse ha miliardi di anni”.

