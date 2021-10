Arabia Saudita, strage di italiani: tra le vittime il ballerino Caggianelli, orrore nel deserto

17 ottobre 2021 a

Un tragico incidente stradale in Arabia Saudita è costato la vita al ballerino e coreografo italiano Antonio Caggianelli. Trentatrè anni, originario di Bisceglie, Caggianelli si trovava in Arabia Saudita per ragioni professionali con altri colleghi. I ballerini, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di dieci persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte.

"La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente - ha scritto in una nota il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano - A quell'età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni. Quello che faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene. Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo".

Angarano ha anche spiegato di essersi attivato attraverso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani per contattare l'Ambasciata italiana in Arabia Saudita "per l'organizzazione delle operazioni di rientro della salma, che attenderemo in città per l'ultimo commosso saluto".

