Colin Powell, morto di Covid a 84 l'ex braccio destro di Bush: "Era pienamente vaccinato"

18 ottobre 2021 a

a

a

Morto di Covid a 84 anni Colin Powell, ex segretario di Stato americano ai tempi della presidenza di George Bush Junior, dal 2001 al 2005. "Era vaccinato con due dosi e pienamente immunizzato", fanno sapere sui social la famiglia e lo staff di Powell accanto al suo account ufficiale.

"Il sangue diventa solido e muori, colpa di Papa Francesco": no-vax, l'ultima frontiera dell'orrore





Il generale è stato stroncato dalle conseguenze del virus. "He was fully vaccinated", si legge su Facebook per sgomberare il campo da ogni possibile polemica o strumentalizzazione. La famiglia ringrazia "lo staff medico del Walter Reed National Medical Center" per le cure riservate all'illustre paziente. "Abbiamo perso un grande e amorevole marito, padre e nonnoe un Grande Americano".

Covid, "siamo circondati": numeri allarmanti, Italia travolta da una nuova ondata?





Primo afroamericano nella storia degli Stati Uniti a ricoprire il ruolo di capo di stato maggiore delle forze armate statunitensi e quindi quello di capo della diplomazia americana, Powell è passato alla storia, suo malgrado, per il celeberrimo discorso alle Nazioni Unite, il 5 febbraio 2003. Il braccio destro del presidente Bush aveva espresso alla Casa Bianca la sua perplessità sulla deposizione di Saddam Hussein in Iraq, seconda tappa della guerra al terrorismo globale iniziata a fine 2001 con l'invasione dell'Afghanistan subito dopo la tragedia delle Torri Gemelle, l'11 settembre precedente.

Covid, la mutazione della Delta: "Cosa può accadere nei prossimi mesi", l'Italia trema

Per convincere però i paesi membri dell'Onu a dare il via libera all'invasione militare americana in Iraq, dopo che l'invio di ispettori a Baghdad alla ricerca di armi di distruzione di massa non aveva dato risultati, Powell si presentò con in mano una fialetta contenente una presunta sostanza necessaria a fabbricare armi biologiche e trovata in Iraq. Un falso storico, che però aprì la strada all'occupazione dell'Iraq considerato uno degli Stati canaglia sostenitori di Al Qaeda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.