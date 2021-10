Principe Carlo, "proprio come con Diana". Indiscrezioni-choc: a cosa si è ridotto contro suo figlio William

19 ottobre 2021 a

a

a

Il principe William, insieme alla consorte Kate Middleton, è sempre più popolare nel Regno Unito. Gode di simpatie tali che il padre, Carlo, sembrerebbe essere addirittura geloso di lui. Secondo gli esperti reali, pare che l'erede al trono non gradisca tutte le attenzioni rivolte dai sudditi al primogenito. Uno scenario simile a quello di qualche anno fa, quando Carlo non voleva che Diana si mostrasse troppo.

"Irritante, quelli non fanno niente". Clamoroso fuorionda della Regina Elisabetta in Parlamento: come gode Greta Thunberg...

Gli ultimi eventi pubblici cui hanno partecipato i duchi di Cambridge hanno dimostrato quanto la coppia piaccia agli inglesi. I due infatti di recente hanno preso parte alla première di "No time to die" ma anche agli Earthshot prize awards. E in entrambi i casi sono apparsi impeccabili e luminosi, tanto da oscurare Carlo e Camilla. Ciò, a detta degli esperti, irriterebbe non poco il futuro re d'Inghilterra. Proprio nei giorni scorsi, tra l'altro, il Mail on Sunday ha pubblicato un sondaggio secondo cui molti dei cittadini britannici preferirebbero vedere William e non Carlo sul trono dopo la Regina Elisabetta.

"Una minaccia per la famiglia". Abusi e pedofilia, il principe William fa il nome: i reali inglesi piombano nel caos

Al di là di questo aspetto, però, pare che i due siano più vicini rispetto a qualche tempo fa, grazie a una passione comune che li ha uniti. In particolare, "si sono avvicinati dopo aver trovato una causa comune sulla necessità di un'azione per combattere il cambiamento climatico", ha fatto sapere Richard Palmer del Daily Express.

"Harry e Meghan cacciati dal party", il loro ultimo sfregio a Lady Diana: mai così in basso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.