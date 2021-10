Regina Elisabetta, "protocollo di Windsor violato". Assente e malata, si preparano al peggio?

23 ottobre 2021 a

La notizia del ricovero della Regina Elisabetta ha sconvolto parecchio i sudditi in Inghilterra, anche se a quanto pare la Sovrana starebbe già meglio e a riposo a casa. Alcuni esperti reali, comunque, accusano il modo equivoco con cui Buckingham Palace ha dato questa informazione, dando vita così a "voci incontrollabili sullo stato di salute della monarca". Per tenere tutto segreto, infatti, i cortigiani non hanno nemmeno rispettato il protocollo, secondo cui lo stendardo reale al Castello di Windsor - dove la Sovrana passa gran parte del proprio tempo - dovrebbe essere sostituito con la bandiera del Regno Unito, ogni volta che la Regina non è fisicamente presente.

Questa volta, però, come riporta il Giorno, si sarebbe deciso - in maniera subdola - di sostituire lo stendardo con uno più piccolo. Il portavoce della Sovrana, tra l'altro, non ha nemmeno voluto dire in quale ospedale si trovasse Sua Maestà. Nel frattempo, però, la preoccupazione aumenta, soprattutto per l'età avanzata della regina - 95 anni - ma anche per i recenti consigli medici, come quello di stare a riposo o di evitare l'alcol la sera.

Non è chiaro, però, a quali accertamenti sia stata sottoposta Sua Maestà. Era da un po', comunque, che Elisabetta non faceva preoccupare così tanto il Regno Unito. L’ultima volta che è stata in ospedale - ricorda il Giorno - è stato nel 2013 per una gastroenterite. Nel frattempo, stando a un recente sondaggio, pare che gli inglesi preferirebbero William - non Carlo - sul trono dopo Elisabetta.

