Variante Delta, boom di contagi e decessi. Gran Bretagna, tornano le restrizioni

Preoccupazione in Gran Bretagna per l'impennata di contagi - sebbene ieri i dati relativi alle precedenti 24 ore abbiano registrato una diminuzione, con 39.962 casi di Covid,rispetto ai 44.985 segnalati il giorno prima, e i 72 decessi contro i 135 del giorno precedente, e però dopo due settimane di fila con una media di circa 45mila contagi al giorno. Per questo, i media inglesi riportano che lo stesso capo del governo Boris Johnson si sarebbe convinto, se la situazione dovesse rimanere tale, a reintrodurre misure anti-contagio e limitazioni, attualmente del tutto eliminate, come l'obbligo di indossare la mascherina e una sorta di "passaporto vaccinale" da esibire per entrare in luoghi chiusi.

Russia - Pochi immunizzati, anche per la scarsa fiducia che gli stessi russi pare ripongano nello Sputnik, il vaccino prodotto proprio in Russia, e per le minime restrizioni per i cittadini. Fatto sta che le autorità sanitarie russe hanno registrato ieri oltre 35mila nuovi casi di coronavirus.

Secondo i dati riportati dall'agenzia Tass, il numero dei cosiddetti casi attivi, nei quali i pazienti ricevono trattamento medico, ha subìto un notevole aumento, attestandosi a 845.122. Si mantiene alto anche il numero delle vittime, con 1.072 decessi nelle 24 ore prese in esame, rispetto ai 1.075 del dato precedente. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia è di ben 230.600, con un tasso di mortalità che attualmente è del 2,8%.

