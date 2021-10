Charlene di Monaco, "prima della Festa Nazionale": le parole di Alberto e il sospetto, un'altra menzogna?

27 ottobre 2021 a

"Sarà a Monaco prima della Festa Nazionale": ancora una volta il principe Alberto tenta di essere rassicurante sulla data del rientro di Charlene di Monaco. La principessa, infatti, si trova ancora in Sudafrica, dove sta trascorrendo un periodo di convalescenza dopo essersi sottoposta a tre operazioni a seguito di una brutta infezione a naso, gola e orecchie. Intervistato da Point De Vue, comunque, il marito si mostra molto sicuro di sé: "Potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale". Dunque entro il 19 novembre. E a quel punto il principato potrebbe prepararsi a doppi festeggiamenti.

Stando al principe, dunque, il ritorno a casa di Charlene sarebbe imminente: "Sta molto meglio, quest'ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene. Potremo valutare il suo rientro molto presto", ha detto Alberto, dando come data approssimativa, ma non ufficiale, quella delle celebrazioni nel principato. Charlene era partita per il Suadafrica diversi mesi fa per una missione relativa alla salvaguardia dei rinoceronti. Tuttavia, è stata costretta a trattenersi lì per via delle complicazioni causate da un intervento al seno mascellare.

Durante il periodo in cui era lontana da casa, la principessa ha subito tre operazioni alla testa. Ora è in via di guarigione e le condizioni stabili le renderebbero possibile tornare ad abbracciare il marito e i figli Jacques e Gabriella, di cui sentirebbe particolarmente la mancanza. "Prometto che quando sarà il momento lo saprete", ha chiosato Alberto. Già in passato, comunque, il principe aveva confermato un rientro che poi non c'è mai stato. Questa volta sarà vero?

