Charlene di Monaco, "cosa ho dovuto subire": ecco la sua voce, un racconto straziante

Quasi un anno. Già, Charlene di Monaco si trova in Sudafrica da un lunghissimo lasso di tempo. Come è noto, tutta colpa dell'infezione che la ha colpita nel marzo del 2021. E le sue condizioni di salute continuano a preoccupare l'intero principato di Monaco. Dopo il collasso, tre operazioni, tutte in anestesia totale, e un lungo periodo di silenzio della diretta interessata.

Ma ora, Charlene Wittstock, fa sentire la sua voce in un'intervista postata sui suoi profili social. Un colloquio toccante, commuovente, soprattutto quando parla dei figli Jacques e Gabriella, che non vede l'ora di riabbracciare. Già, ha passato tanto, troppo tempo lontana da loro.

"Mi mancano moltissimo", spiega Charlene di Monaco riferendosi ai figli. "Sono impaziente di rientrare a casa per poterli rivedere", aggiunge. L'ultimo abbraccio, infatti, risale a fine agosto, quando la famiglia, compreso il principe Alberto, suo marito, andò a trovarla.

Dunque, nell'intervista, Charlene rivolge un pensiero a tutte le madri che, per diversi motivi, sono costrette a stare lontane dai loro figli: "Hanno sicuramente dovuto provare la stessa cosa che ho provato io". Dunque, rinnova e conferma il suo impegno per l'ambiente: "Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui, come ho già fatto in molti Paesi del continente e in Sudafrica. Conservare, preservare, restaurare ed educare, questo è ciò su cui si basa la mia Fondazione", assicura. Insomma, ora sembra davvero tutto pronto per il ritorno della principessa.

