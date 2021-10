Principe Harry, "violento attacco di panico": paura per il reale, com'è ridotto. Voci-choc dagli Usa

29 ottobre 2021 a

Direttamente dagli Stati Uniti, delle indiscrezioni inquietanti sulle condizioni del principe Harry. Sembra infatti che negli ultimi giorni il marito di Meghan Markle abbia sofferto di violenti attacchi di panico, un male che già in passato lo aveva colpito in diverse occasioni.

La notizia, preoccupante secondo gli esperti, è stata rilanciata per prima da Us Weekly, che dà conto del fatto che il duca di Sussex avrebbe reagito malissimo alla notizia relativa al fatto che sua nonna, la Regina Elisabetta, era ricoverata in ospedale.

Una fonte anonima, vicinissima alla famiglia reale, ha fatto sapere al magazine: "Si sentiva impotente a cinquemila miglia di distanza, a Montecito, e ha controllato la situazione senza sosta". E insomma, i demoni del principe Harry, che sembra non aver superato del tutto neppure la scomparsa del nonno Filippo, si sarebbero ripresentati.

La medesima fonte, sempre a Us Weekly, ha fatto sapere che "il principe si sente ancora in colpa per non avere detto addio di persona al principe Filippo, prima della sua morte ad aprile. Non si perdonerebbe mai se succedesse la stessa cosa con la sua amata nonna", conclude la fonte.

