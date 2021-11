Joe Biden, "peto lungo e rumoroso in faccia a Camilla": orrore del presidente, "lei è sconvolta"

08 novembre 2021 a

Camilla è rimasta letteralmente sconvolta da Joe Biden. Stando a quanto riferito da diversi tabloid inglesi, infatti, il presidente degli Stati Uniti avrebbe emesso un peto davanti agli altri grandi della terra, in occasione della Cop26 di Glasgow. Tra le "vittime" della sua flatulenza ci sarebbe proprio la moglie del principe Carlo, la quale pare non abbia mai smesso - da quel momento - di parlare dell'accaduto. L'episodio, non confermato per ora, già diverte i cittadini di tutto il mondo.

In ogni caso, la notizia sarebbe stata diffusa dai giornali britannici non certo per attaccare Biden: si tratterebbe, nel caso in cui venisse confermato, solo di un fatto molto intimo e privato, ora diventato di dominio pubblico. Il presidente, insomma, avrebbe emesso un peto piuttosto “lungo e rumoroso” in presenza di altri leader mondiali. Secondo una fonte del Daily Mail, a raccontare quanto successo sarebbe stata proprio Camilla, presente in quel momento imbarazzante.

Durante l'episodio tanto chiacchierato, che vedrebbe protagonista il presidente Biden, non erano presenti però numerose figure istituzionali. Stando alla versione riportata dai tabloid, infatti, avrebbero "assistito" soltanto Camilla, il principe Carlo e il primo ministro britannico Boris Johnson. Se confermata, sarebbe una nuova caduta di stile per il leader americano, già beccato con gli occhi che gli si chiudevano per il sonno durante la conferenza per il clima.

