Joe Biden, non solo il fragoroso peto: il report che lo demolisce, per il presidente Usa è finita?

Joe Biden è divenuto suo malgrado una “notizia” a livello internazionale per la storia del “fragoroso peto” che avrebbe rilasciato in presenza dei grandi della terra al recente Cop26 di Glasgow. In quella circostanza il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto problemi di aria nella pancia: capita, soprattutto a chi ha una certa età, ma non è certo questa la principale preoccupazione di Biden.

Il quale infatti deve fare i conti con questioni ben più grosse e più serie nella gestione del suo Paese: secondo un recente sondaggio condotto per la Cnn, il 58% degli americani ritiene che il presidente non stia prestando sufficiente attenzione ai problemi più urgenti degli Stati Uniti. Inoltre meno della metà degli intervistati (il 48%, per la precisione) ritiene che stia facendo un buon lavoro, quindi per ora Biden non sta proprio convincendo anche tra chi lo ha votato.

Scendendo più nel dettaglio, oltre un terzo degli americani (36%) ha definito l’economia la questione più urgente da affrontare, mentre soltanto il 15% ha affermato di approvare con convinzione l’operato di Biden: un dato, quest’ultimo, in netto calo dal 34% dello scorso aprile. Segno che per il presidente degli Stati Uniti la strada si è fatta tutta in salita a quasi un anno dalla sua elezione.

