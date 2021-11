Oslo, "Allah Akbar" e coltellate ai passanti: terrore e tre feriti, aggressore ucciso dalla polizia

09 novembre 2021 a

a

a

Ha accoltellato diversi passanti a Oslo, nel quartiere di Bislett, prima di essere ucciso dalla polizia. Le persone rimaste ferite dall'aggressione sono tre. I media locali hanno diffuso i filmati dell'assalitore, un uomo a torso nudo e con l'arma in mano, che avrebbe attaccato urlando “Allah Akbar”. Secondo il portavoce della polizia Torgeir Brenden, contro l'aggressore "sono stati sparati diversi colpi": l'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale, dove è morto poco dopo il suo arrivo per le ferite riportate.

Armato di arco e frecce, fa strage di passanti in Norvegia: "Purtroppo molti morti". Terrore nel sud del Paese

Per quanto riguarda il movente, le forze dell'ordine - che non hanno fornito dettagli sull'identità dell'aggressore - in un primo momento hanno escluso la pista del terrorismo. Adesso, però, stanno seguendo tutte le piste dopo la testimonianza di alcuni cittadini, i quali hanno sentito l’aggressore inneggiare ad Allah. Ritorna forte, insomma, il sospetto che si tratti di un atto estremista. I filmati pubblicati dai testimoni sui social media e poi mandati in onda dai media norvegesi mostrano un'auto della polizia che sbatte l'uomo contro un edificio nel tentativo di fermarlo. Lui allora non si arrende, anzi corre verso il veicolo e apre la portiera del passeggero anteriore, sporgendosi all'interno dell'auto.

"La polizia ha cercato di investirlo mentre cercava di accoltellare qualcuno. Poi lui ha attaccato la polizia con un coltello e sono stati sparati colpi", ha detto il capo dell'operazione di polizia Solberg. Solo qualche settimana fa un altro attentato aveva sconvolto il Paese: a Kongsberg, a sud-est di Oslo, un uomo armato di arco e frecce aveva ucciso 5 persone.

Drone americano uccide due leader dell'Isis. Il raid di Biden? Altro tragico boomerang: per i talebani è "una attacco all'Afghanistan"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.