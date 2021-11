Meghan Markle, l'ex segretario può rovinarla: "Cosa mi ha costretto a fare", per la Duchessa è finita

11 novembre 2021 a

a

a

La menzogna di Meghan Markle tira in ballo anche suo padre. La decisione della duchessa di Essex di citare in giudizio alcuni tabloid britannici potrebbe rivelarsi un drammatico boomerang nei confronti della consorte del principe Harry. In tribunale, infatti, stanno emergendo retroscena compromettenti su quanto accaduto nell'agosto 2018. All'epoca, il Daily News e il Mail on Sunday pubblicarono alcuni stralci di una lettera spedita da Meghan al padre Thomas Markle, con cui i rapporti non erano buoni. L'ex attrice americana ha per questo denunciato le due testate accusandole di aver violato la sua privacy e nel febbraio 2021 ha vinto la causa.

Video su questo argomento Harry e Meghan Markle? "La Regina Elisabetta non aveva altra scelta": duchi rovinati, la decisione della sovrana



Il ricorso in Appello però avrebbe portato alla luce nuovi dettagli. Jason Knauf, ex segretario alle comunicazioni dei Sussex e dei Cambridge, ha confermato la versione difensiva dei due tabloid, sottolineando come la Markle avrebbe scritto quella lettera non a carattere "strettamente personale", ma "aspettandosi che sarebbe trapelata", magari per migliorare la propria immagine pubblica già fortemente contestata all'epoca, quando ancora la rottura definitiva tra lei e Harry da un lato e il resto della Corona britannica dall'altro era ancora di là da venire. Anzi, Knauf ha testimoniato come Meghan avesse impostato il testo per il padre pensandolo direttamente per una sua pubblicazione sui giornali. Una prova? Il fatto che la Markle si fosse rivolta al padre con un affettuoso "daddy" (paparino), per dimostrarsi una "brava figlia" e allontanare le più velenose accuse sul suo conto. "Non era una comunicazione intima destinata solo a suo padre", ha concluso l'ex segretario dei duchi, parole che potrebbero ora ribaltare il processo ma soprattutto compromettere definitivamente la figura di Meghan agli occhi di stampa e sudditi di Sua Maestà.

Video su questo argomento "La Regina usa codici segreti per attaccarci". Meghan e Harry, il più clamoroso dei sospetti





Altra bomba: Harry e Meghan hanno sempre negato di aver avuto un ruolo nella stesura del libro-scandalo Finding Freedom, biografia scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand che nell'agosto 2020 ha di fatto segnato la crisi dentro la Famiglia reale con un carico impressionante di veleni, allusioni e sospetti. Secondo Knauf, invece, i Duchi di Essex hanno contribuito eccome a quelle pagine, fornendo allo stesso segretario il materiale da consegnare agli autori del libro. Tutto, ovviamente, per mettere ancora più in cattiva luce la Regina Elisabetta, il suocero Carlo e i cognati William e Kate Middleton.

Video su questo argomento Kate Middleton, le voci sul documentario: dopo i 73 milioni incassati da Meghan e Harry...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.