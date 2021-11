Il Principe Carlo sta cercando casa a Roma. Voci fuori controllo. "Piano B se non diventa Re"

12 novembre 2021 a

a

a

Il principe Carlo vuole lasciare il Regno Unito? A quanto pare sarebbe alla ricerca di un'aristocratica residenza a Roma. Una casa che sia storica, bella e discreta allo stesso tempo. L'indiscrezione arriva dal Foglio, secondo cui l'erede al trono alla fine "potrebbe ripiegare su una villa all'Appia antica. I suoi emissari sono già in città". Cosa significa questo? I più maliziosi potrebbero pensare che Carlo voglia cambiare vita, soprattutto se la monarchia rischia di scomparire con la morte di Elisabetta.

Quest'uomo? L'ex segretario che può rovinare Meghan Markle: "Cosa mi ha costretto a fare", per la Duchessa è finita

Qualche tempo fa, l’esperto reale della Bbc, Christopher Lee, aveva fatto una previsione nefasta, dicendo che dopo la morte della Sovrana l’istituzione monarchica avrebbe subito un declino inarrestabile. Infatti, mentre la Regina ha sempre provato a restare lontana dal gossip, convinta che i sovrani debbano apparire come irraggiungibili e misteriosi, il figlio Carlo e il nipote William invece fanno tutto il contrario: il gossip lo alimentano. Tornando all'acquisto della casa nella Capitale, quindi, se la monarchia dovesse scomparire, di certo con una nuova residenza il principe saprebbe dove andare.

"Ecco la faccia di Camilla quando Biden ha scor***o". Il video della flatulenza più imbarazzante | Video

Ma è possibile anche che il figlio di Elisabetta decida di trasferirsi nel caso in cui a diventare re sia William e non lui. Non è una novità, infatti, che il duca di Cambridge sia molto apprezzato dai sudditi. Stando a un sondaggio del Mail On Sunday, gli inglesi preferirebbero che dopo l’era di Elisabetta si aprisse quella di re William. Solo il 30% degli intervistati vorrebbe Carlo come re, mentre il 41% auspica che la Corona salti una generazione.

"Non può indossare l'uniforme militare". Harry umiliato dalla famiglia: come lo riducono, in pubblica piazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.