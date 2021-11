Shuai Peng, la tennista che ha accusato di stupro l'ex vicepremier? "Ecco che fine ha fatto", orrore in Cina

13 novembre 2021 a

La tennista Shuai Peng è sparita. Una settimana fa, la campionessa cinese, 35 anni e un Roland Garros nel curriculum, aveva denunciato di essere stata stuprata tre anni fa dall'ex vice premier Zhang Gaoli, 75 anni. E da allora non si hanno più notizie. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Monde, citato da Tgcom, il silenzio totale di Shuai Peng è sospetto, considerata sia la pesantissima accusa rivolta a un alto esponente del Partito comunista cinese sia per gli strumenti della censura da parte del governo cinese. Ragione per la quale persino un noto gruppo che si batte per i diritti delle donne su un social network cinese chiamato Douban non parla di questo agghiacciante caso.

Shuai Peng su Weibo, una sorta di Twitter cinese, aveva pubblicato il racconto dettagliato della vicenda in un post che era rimasto online per venti minuti e poi era stato rimosso, permettendo comunque a migliaia di utenti di condividerlo. L'account della tennista è fermo. Peng non ha più pubblicato nulla , i commenti sono stati disabilitati e il testo è stato coperto dalla censura sui social cinesi. Persino la parola wangqiu (tennis) è stata bandita.

Nel post la Peng ha scritto che il primo incontro con Zhang avvenne sette anni fa quando lui non era ancora vice premier. Poi tre anni fa l'uomo l'ha ricontattata e l'ha costretta a fare sesso. "Ero terrorizzata. Mi rifiutai all'inizio. Piansi tanto ma dalla paura e dalla confusione cedetti. Sua moglie controllava che non ci fosse nessuno", ha raccontato. "Così cominciò una specie di relazione dove lui era sempre scorretto e violento, bugiardo e c'erano tanti litigi".

