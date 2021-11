Joe Biden, "il grande neg***": il video della sconcertante gaffe razzista, Usa sotto choc

13 novembre 2021 a

Altro giro e altro sfondone per Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti e collezionista di gaffe, a partire dal clamoroso peto "rilasciato" davanti a Camilla Parker Bowles e fino ad arrivare ai diversi "sonnellini" a cui si presta in situazioni pubbliche. Ora, Biden è nel mirino di Fox e di altri media conservatori, che lo accusano per una gaffe a sfondo razzista. O meglio, un lapsus che però sta facendo molto parlare.

Sotto ai riflettori ci è finito un passaggio del presidente al Veteran's Day, che si è tenuto l'11 novembre al cimitero nazionale di Arlington, un passaggio rilanciato su Twitter anche da Eric Trump, figlio di The Donald, il quale si interrogava: "Biden ha appena detto ciò che penso abbia detto?!".

Il punto è che Biden ha citato Stachel Paige, un giocatore di baseball scomparso, come "il grande neg***, in inglese "the great neg***", prima di correggersi al volo con "il grande pitcher", che è il lanciatore. Paige giocò nella Lega di baseball riservata agli afroamericani negli anni '20 e fu il primo giocatore di colore a diventare famoso in Major League, quando gli afroamericani furono ammessi.

Insomma, lapsus o gaffe che sia, la frase resta sconcertante. Biden per inciso aveva citato Paige per spigare di aver adottato la sua stessa "attitudine", in riferimento a una celebre battuta del giocatore, che a 47 anni, dopo aver lanciato la palla della vittoria contro Chicago, quando gli chiesero come si sentisse rispose: "Io la vedo così. Quanti anni avresti se non sapessi quanti anni hai?". Biden ha scherzato: "Io oggi vi dico che oggi ho 50 anni e Blinken 47", riferimento quest'ultimo all'ambasciatore Usa in Ungheria, Donald Blinken, che ha 96 anni. Ma, a parte gli scherzi, la gaffe resta. Eccome...

