Covid, la nuova variante che terrorizza il Regno Unito: "Non sappiamo ancora perché accada", ecco le cifre

In Gran Bretagna c'è una nuova variante: si chiama "AY.4.2" ed è stata rilevata per la prima volta oltremanica alcuni mesi fa e oramai rappresenta sempre più casi del coronavirus. I dati parlano dell'11,8% del totale dei nuovi contagi (circa 40mila al giorno), con una crescita progressiva da settembre scorso del 2,8%. Questa variante sembra più contagiosa anche della Delta: il tasso di infezione in Inghilterra è salito infatti dall'1,57% all'1,72%: "Non sappiamo ancora perché questo accada", ha detto il professor Paul Elliott.

La nuova variante sembra meno sintomatica del ceppo Il 33% degli infetti ha sofferto dei classici sintomi da Covid o peggio è finito in ospedale, contro il 46% di quanto avviene con la variante Delta "classica", sembrerebbe quindi leggermente più blanda del ceppo madre. I vaccini,dai primi studi, sembrano funzionare molto bene anche con quest'ultima variante e con la terza dose si ridurrebbe il rischio di infezione del 66% rispetto a coloro cui sono state somministrate solo due dosi.

Il governo Johnson, rivela Repubblica, sta spingendo al massimo per somministrare le terze dosi alla popolazione, ora aperte a tutti coloro con più di 40 anni: 13,5 milioni di residenti nel Regno Unito l'hanno già ricevuta, ossia il 23,5% della popolazione over 12 anni. Mentre l'80,1% di quest'ultima ha ricevuto due dosi e l'88,1% almeno una. In Gran Bretagna i contagiati in totale negli ultimi 7 giorni sono stati 272.862, ovvero +15,1% rispetto alla settimana precedente.

