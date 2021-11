Mr Kang, bandito per sempre dall'all you can eat: raccapricciante, quanti chili di cibo si è mangiato

19 novembre 2021 a

a

a

Ha mangiato 6 chili di cibo e per questo non è più un cliente gradito: uno youtuber cinese, in arte Mr Kang, è stato inserito nella lista nera di un ristorante "all you can eat" per aver mangiato troppo. Lo ha raccontato lui stesso durante un'intervista col canale televisivo cinese Hunan TV. Il locale da cui è stato letteralmente bandito si chiama Handadi Seafood BBQ Buffet e si trova a Changsha, in Cina.

Cervello, declino cognitivo e demenza: ecco il cibo che "danneggia" la mente

Secondo la ricostruzione della Bbc, l'uomo ha consumato 2 chili di spiedini di maiale durante il suo primo pasto. Poi, probabilmente ancora affamato, è tornato nel locale e ha mangiato ben 4 chili di gamberi. Mr Kang ha commentato la vicenda dicendo che il ristorante è "discriminatorio" nei confronti delle persone che possono mangiare molto: "Io riesco a farlo. E' una colpa? E poi non ho sprecato il cibo". Il proprietario del ristorante, però, non ha voluto sentire ragioni e anzi ha accusato lo youtuber di aver nascosto il cibo nelle tasche dei vestiti.

Patatine fritte più sane dell'olio d'oliva: vergogna francese con la "manina" dell'Ue, schiaffo all'Italia

"Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio di yuan - ha spiegato il titolare -. Anche quando beve il latte di soia, ne consuma 20 o 30 bottiglie. Quando mangia gli spiedini di maiale, consuma l'intero vassoio. E per i gamberi, di solito la gente usa le pinze per prenderli, mentre Mr. Kang prende con sé l’intero vassoio". La vicenda, adesso, è diventata virale: alcuni se la sono presa col locale, dicendo che non dovrebbe chiamarsi 'all you can eat' se non può permetterselo; mentre altri si sono detti dispiaciuti per il proprietario del ristorante.

Taleggio, "alto rischio listeria": stop dal ministero, il celebre prodotto da evitare | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.