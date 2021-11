Ikea, monolocale in affitto a 77 centesimi al mese: tutto vero, un'offerta pazzesca

Benedetta Vitetta 28 novembre 2021 a

Chi di voi non ricorda una delle scene cult del vecchio film con Renato Pozzetto "Il ragazzo di campagna" quando il contadino Artemisio (Pozzetto) va a vedere un mini monocale da prendere in affitto a Milano. «Bello, l'ingresso è bello», dice all'agente immobiliare che immediatamente lo incalza: «Ingresso, soggiorno-pranzo, letto, cucinotto e water closet». Tutto in un'unica stanza di pochi mq e senza finestre. Un qualcosa di futuristico e quasi ridicolo per quel tempo - il lungometraggio è del 1984 - ma che oggi comincia ad essere una soluzione da considerare in un mondo globale con una popolazione totale si sta velocemente avvicinando agli 8 miliardi di persone e che potrebbe notevolemente ridurre il "carbon footprint", l'impronta carbonica che ogni individuo produce in termini di emissioni di gas serra.

È questo un degli obiettivi alla base del progetto realizzato dal colosso svedese Ikea che ha deciso di lanciarsi nuovamente nel comparto immobiliare. Di ieri è la notizia che, a Tokyo, ha messo in affitto un monolocale di 10 (dieci!) metri quadri - completamente arredarto con mobili a marchio - al costo di meno di un euro al mese. Bollette escluse, però. Una vera e propria rivoluzione negli affitti che parte dal Paese del Sol Levante e chissà dove arriverà... Nell'appartamento - ma forse sarebbe meglio parlare di stanza non manca assolutamente nulla: dal soggiorno che diventa anche angolo di studio per due persone, alla cucina - dotata di frigorifero, piastra ad induzione portatile e accessoriata di tutto punto- fino alla camera da letto e al bagno con lavandino e wc. In mini appartamento ha persino una finestra. Considerando poi il fatto che la metropoli giapponese è tra le città col mercato immobiliare più caro al mondo, l'offerta di Ikea- il costo dell'affitto è di soli 99 yen, ossia 77 centesimi di euro al mese. Un'occasione da non farsi sfuggire visto che l'affitto costa quanto un caffè.

«In una stanza piccola, una chiave è fare buon uso dello spazio verticale. Catturando la stanza tridimensionalmente, si aprono nuove possibilità in uno spazio limitato» ha spiegato il colosso svedese che per trovare l'inquilino sta facendo un gran battage pubblicitario. Chi vuole candidarsi può farlo fino al 3 dicembre usando un'applicazione disponibile per i membri di Ikea Family. L'unico requisito è aver più di 20 anni. Il nuovo inquilino potrà firmare un contratto di locazione per restare in casa fino al 15 gennaio 2023. Qualche anno fa il gruppo di mobili Ikea, sempre nell'immobiliare, ha lanciato BoKlok, progetto in tandem con l'azienda di costruzioni svedese Skanska per edificare abitazioni a prezzi accessibili in Scandinavia e Uk. Appartamenti totalmente firmati Ikea e che stanno riscuotendo un grande successo specie tra le famiglie con figli.

