Charlene di Monaco, l'ultimo sfregio del principe Alberto: "I figli restano a palazzo", altro dramma per la principessa

Mentre prosegue il mistero su Charlene di Monaco - dov'è? Come sta? Quando tornerà? - a Palazzo Grimaldi vengono prese nuove decisioni destinate con assoluta probabilità a destabilizzare ulteriormente la principessa triste. Charlene Wittstock, lo si ricorda, è rientrata pochi giorni fa a Montecarlo dopo aver trascorso quasi un anno in Sudafrica. Dunque, un nuovo allontanamento dal Principiato, pare per un nuovo ricovero. Il tutto dopo aver trascorso quei pochi giorni a Monaco lontana da Palazzo Grimaldi e dal marito, quel principe Alberto con cui il rapporto pare irrecuperabile: Charlene viveva in un piccolo bilocale nei pressi della residenza reale.

Ma si diceva: le nuove decisioni che altro non faranno che contribuire a rendere per Charlene ancor più buio questo periodo. Il principe Alberto infatti ha deciso di ritirare i figli da scuola, i gemelli Jacques e Gabriella. Avevano iniziato i corsi soltanto lo scorso settembre, in una classe che fonde gli insegnamenti di prima e seconda elementare, per la precisione nell'istituto cattolico François d’Assise-Nicolas Barré, a due passi da palazzo Grimaldi. Un grande passo, voluto soprattutto da mamma Charlene, un percorso che però si è subito interrotto.

Ad un paio di mesi circa dal via dei corsi, il padre ha infatti stabilito il ritiro della prole dall'istituto, optando per l'home schooling, la scuola a domicilio. La loro educazione sarà esclusiva e a Palazzo Grimaldi. Alberto, in un'intervista a Paris Match, ha anche spiegato la decisione: "Manca loro la madre. La sostengono nella sua convalescenza mandandole tanto affetto. Ciò che rende le cose più facili è che Jacques e Gabriella ora vengono educati a palazzo". Eppure, nel recente passato, erano trapelate voci circa la contrarietà di Charlene a questa scelta. Tanto che appena tornata a Montecarlo, erano trapelate indiscrezioni sul fatto che tra moglie e marito ci fosse una battaglia proprio sull'educazione dei figli, con Charlene che non voleva che Jacques e Garbiella accompagnassero papà in giro per il mondo per impegni istituzionali. Già, la principessa vorrebbe un mondo più normale possibile per i gemellini, un mondo in cui per esempio, come tutti i bimbi, vanno a scuola. Ma Alberto, anche su questo, ha voluto imporre la sua posizione.

