Lotteria, subito dopo l'infarto vince un milione di dollari. E... la sconvolgente storia di Alexander

Un milione di dollari in un biglietto di auguri. È questa la fortuna che ha baciato un uomo del Massachusetts, reduce da un intervento a cuore aperto per l'inserimento di un doppio bypass in seguito a un infarto. A regalare il biglietto della lotteria ad Alexander McLeish, questo il nome del paziente, un amico. L'uomo era a casa per riprendersi dai postumi dell'intervento, quando il compagno di avventure gli ha spedito il messaggio di buona guarigione, allegando tre biglietti della lotteria.

Uno di questi gli ha permesso di vincere ben un milione di dollari. Una vera fortuna, che Alexander ha ricondotto al 25 novembre, negli Stati Uniti il Giorno del Ringraziamento. "L'abbiamo ricontrollato, ricontrollato tre volte e ricontrollato quattro volte, perché vuoi assicurarti che sia reale prima di parlarne con qualcuno", ha detto al Boston Herald. "All'inizio c'era un po' di incredulità, ma poi è stato tutto chiaro e, wow, non posso credere che sia successo, sai?".

McLeish ha riscosso in fretta il suo premio presso la sede della Mass Lottery, a Dorchester, scegliendo l'opzione in contanti. Il negozio dove il biglietto vincente è stato acquistato, il"Quickeez Beer, Wine and Convenience Store di Carver", riceverà un bonus di 10.000 dollari per la vendita del tagliando fortunato. McLeish ha aggiunto che ha intenzione di dare parte del premio ai suoi figli adulti e parte allo stesso amico a cui deve quel milione di dollari e tanta, tanta, fortuna.

