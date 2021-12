Arthur Labinjo Hughes, l'orrore in casa: il bimbo lasciato morire di fame, la matrigna se la spassa sul divano

04 dicembre 2021 a

a

a

"È sicuramente uno dei casi più angoscianti e inquietanti con cui abbia mai avuto a che fare". Ha commentato così il caso del piccolo Arthur Labinjo-Hughes il giudice Mark Wall QC del tribunale di Coventry, nel Regno Unito. Il piccolo, di sei anni, è stato ucciso dalla matrigna 32enne, Emma Tustin, e dal padre 29enne Thomas Hughes. I due sono accusati di aver torturato per mesi Arthur, fino a portarlo alla morte. Tutto ha avuto inizio durante il lockdown per l'emergenza Covid, quando il padre ha portato il piccolo a vivere in casa della nuova compagna, con i due figli di lei.

Infermiera condannata, come derubava i malati terminali: l'ultima frontiera dell'orrore

Qui il bambino sarebbe stato sottoposto a torture di ogni tipo prima di morire. Arthur sarebbe stato picchiato, sottoposto a torture fisiche e psicologiche, privato dell'acqua e del cibo e avvelenato con il sale da cucina. Il 16 giugno 2020 la sua matrigna lo ha costretto a bere l'ennesimo intruglio a base di sale e, quando era già privo di sensi, lo ha scosso e gli ha sbattuto ripetutamente la testa contro una superficie dura.

Suv a folle velocità contro la parata musicale. Wisconsin, morti e feriti: ci sono bambini. Chi era alla guida: orrore americano | Video

Le indagini successive, che hanno poi portato alla condanna di 29 e 21 anni di carcere, hanno dimostrato che il bambino sarebbe rimasto addirittura per 14 ore in piedi di fronte nel corridoio, senza cibo, mentre il padre e la matrigna mangiavano dolci in cucina insieme ai figli di lei, come dimostra un video pubblicato dal Daily Mail. Non solo, perché la Tustin avrebbe registrato oltre 200 filmati in cui Arthur piangeva, inviandoli al compagno che a sua volta avrebbe incoraggiato la donna a punirlo. Il piccolo veniva costantemente insultato e "disumanizzato", paragonato dal padre a Hitler e Satana. I due ora dovranno scontare il carcere con la Tustin accusata di omicidio e Hughes di omicidio colposo, in quanto avrebbe sollecitato la compagna a punire il piccolo.

Carli, ingoia un AirPod pensando fosse ibuprofene e manda questo vocale: un orrore, com'è ridotta

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10274285/Emma-Tustin-Thomas-Hughes-eat-ice-cream-Arthur-Labinjo-Hughes-starves-death-Video.html#v-7894605610450108475

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.