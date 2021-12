Valerie Pecresse, ecco chi è la donna che può far fuori Emmanuel Macron: indiscrezioni dalla Francia

15 dicembre 2021 a

C’è una donna che fa tremare Emmanuel Macron e non è Marine Le Pen. Si chiama Valerie Pecresse, molto vicina politicamente all’attuale presidente della Francia: è di destra ma moderata ed europeista. Inoltre, secondo la Stampa, ha un’arma in più da poter giocare: quella di essere donna in un Paese che sembra essere profondamente cambiato rispetto al 2007, quando la socialista Segolene Royal non riuscì a superare Nicolas Sarkozy.

Stavolta le cose potrebbero andare diversamente, anche perché i sondaggi stanno dando riscontri inaspettati. Pecresse si definisce “un terzo di Thatcher e due terzi di Merkel”, è una donna molto preparata e in forte asceta: nel giro di un mese il suo gradimento è salito al 36 per cento (+12 punti) ed è la seconda personalità politica più apprezzata dai francesi, alle spalle soltanto dell’ex premier Edouard Philippe. Un altro sondaggio proprio ieri ha indicato che il 61 per cento degli elettori di Macron ha una buona opinione di Pecresse, e quindi non si strapperebbe i capelli se dovesse diventare presidente.

Dopo aver vinto le primarie dei Repubblicani, la 54enne proveniente da una famiglia dell’alta borghesia è in una fase di grazia secondo i sondaggi: addirittura c’è chi la dà vincente al ballottaggio finale contro Macron, che fino a qualche tempo fa pensava di doversela vedere con Marine Le Pen, contro cui ogni sondaggio lo dava vincente al secondo turno.

