McDonald's, patatine fritte? "Solo quelle piccole": dramma-Covid, l'ultima beffa

22 dicembre 2021 a

a

a

Preoccupa la situazione in Giappone. Da venerdì 24 dicembre McDonald's Holdings Co. Japan offrirà solo patatine fritte piccole, dopo che le inondazioni nel porto di Vancouver e la pandemia di coronavirus hanno interrotto le forniture di una delle sue offerte chiave. La catena di fast food offrirà solo patatine fritte di piccole dimensioni fino al 30 dicembre. Necessaria - fanno sapere - l'eliminazione delle offerte di medie e grandi dimensioni "per garantire che il maggior numero possibile di clienti abbia accesso continuo alle nostre patatine fritte".

"Non c'è la mia salsa preferita". Ordina al McDonald's, finisce in disgrazia: perché hanno arrestato questo tizio

McDonald's spera che i problemi di approvvigionamento che interesseranno i suoi 2.900 punti vendita in Giappone saranno risolti entro la vigilia di Capodanno e ha affermato che la mossa non influirà sulle sue offerte. I clienti riceveranno uno sconto di 50 yen (44 centesimi) sugli articoli del set per la porzione più piccola.

McDonald's, ordine da oltre 2mila euro: oltre i limiti umani, ecco cosa si è mangiato

Gli articoli impostati da McDonald's vengono forniti con una porzione di patatine fritte di medie dimensioni e i clienti hanno la possibilità di aumentare o diminuire le dimensioni. Con 74 grammi e 225 calorie a porzione, la taglia piccola è circa la metà della porzione dell'offerta di taglia media. Il Covid ha così creato anche problemi alla grande catena alimentare americana che in Giappone continua a fare affari d'oro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.