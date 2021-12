Regina Elisabetta, lo psicodramma di Natale: perché anche William e Kate Middleton la hanno abbandonata

23 dicembre 2021 a

La famiglia reale ha dovuto rivedere i suoi piani per le feste di Natale, dato che ieri il Regno Unito ha toccato quota 100mila contagi giornalieri per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia di Covid. Alla luce di una situazione epidemiologica sempre più pericolosa, la regina Elisabetta ha deciso di annullare il tradizionale pranzo di famiglia a Sandringham: di conseguenza passerà il Natale al castello di Windsor.

Di conseguenza anche il principe William e Kate Middleton si sono organizzati in maniera diversa: hanno deciso di stare nel Norfolk con i figli. Unico a non essere toccato dallo stravolgimento dei piani dovuto al Covid è ovviamente il principe Harry, che con sua moglie Meghan Markle e i suoi due figli non aveva mai preso in considerazione l’idea di tornare in Regno Unito. I duchi di Sussex trascorreranno tutte le feste in California. In generale, è un peccato che la regina Elisabetta debba stare senza tutti i suoi cari.

Anche perché questo sarà il primo Natale senza il marito Filippo, venuto a mancare all’età di 99 la scorsa primavera. Tra l’altro la sovrana potrebbe essere costretta a rinunciare anche alla messa, in modo da evitare qualsiasi possibilità di esporsi al contagio. Dato che non sarà possibile fare un pranzo con una cinquantina di ospiti, la regina potrebbe almeno ricevere la visita dei familiari più stretti.

