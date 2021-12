Vaccino, la scelta estrema di questo prete: "Chi non è il benvenuto", esplode la polemica

26 dicembre 2021 a

A New York sta godendo di una certa popolarità padre Edward Beck, un prete cattolico nonché opinionista di una televisione statunitense. Il motivo di tanta popolarità è dovuto alle sue recenti dichiarazioni contro i no-vax: “I parrocchiani non vaccinati non dovrebbero riunirsi in chiesa per la messa di Natale perché hanno una responsabilità sociale: qui non siete i benvenuti”.

Poche parole, ma molto nette: il concetto è chiaro, padre Edward non ha piacere che ci siano no-vax nella sua chiesa, e ciò è legato non solo a un fatto puramente pratico riguardo al Covid, ma anche a una questione spirituale. Essendo un commentatore religioso per la Cnn e ricoprendo quindi una funzione pubblica molto importante, padre Edward ha dichiarato che tutte le chiese “dovrebbero richiedere la prova della vaccinazione. Non c’è carenza di amore e compassione nella catena di approvvigionamento. Penso che ciò che stiamo cercando di dire alle persone è che le riunioni sono pericolose, c’è una responsabilità sociale”.

Insomma, dal prete è arrivato uno schiaffo morale ai no-vax. Le sue dichiarazioni stanno ovviamente facendo discutere negli Stati Uniti, dove è già stata riscontrata una crescita importante dei positivi a causa della variante Omicron. E di certo i fedeli senza vaccino non saranno “salvati” dal Covid…

