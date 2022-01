Regina Elisabetta, il crollo emotivo: vede questa bambina, filtra una voce (clamorosa) da Buckingham Palace

Daniela Mastromattei 06 gennaio 2022 a

a

a

È bastata l'immagine di una bambina vestita esattamente come lei a intenerirla. La Regina Elisabetta è rimasta molto colpita dalla foto di una bimba di un anno dell'Ohio, in soprabito azzuro cielo e ingioiellata come sua maestà, che i genitori di Jalayne Sutherland hanno inviato a Buckingham Palace. La piccina sembra la sovrana in miniatura con gli amati cagnolini corgi ai suoi piedi.

"Lui deve restare fuori dalla Chiesa". La Regina? L'ordine al funerale di Lady Diana: la rivelazione che sgomenta l'Inghilterra

A scegliere la mise era stata la madre Katelyn: cappellino con fiori e cappottino azzurro, parrucca bianca, guanti, collana di perle e l'immancabile borsetta. Lo scatto, come hanno rivelato fonti di Palazzo, ha molto divertito la monarca, tanto che dal castello di Windsor, dove risiede dall'inizio della pandemia, ha voluto inviare una risposta firmata dalla sua dama di compagnia Mary Morrison.

"Esilio interno". Principe Andrea e la violenza sessuale sulla ragazzina? La mossa disperata della Regina Elisabetta

«Sua Maestà è stata lieta di ricevere la foto di vostra figlia Jalayne nella sua splendida mise e vi augura un felice Natale» ha scritto la Morrison. Elisabetta, che spesso risponde alle lettere inviatele da bambini di tutto il mondo, ha voluto accompagnare la missiva con un libricino di informazioni sui cagnolini royal: «Forse a Jalayne farà piacere riceverlo» ha scritto la dama di compagnia.

Kate Middleton, "il segnale della scalata al trono". Voci pazzesche da Buckingham Palace: "L'avete notato?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.