Charlene di Monaco, "quando verrà dimessa": una clamorosa conferma sul suo reale stato di salute

Un po' alla volta Charlene di Monaco si starebbe riprendendo e presto potrebbe essere dimessa. Ricoverata in una clinica in Svizzera dopo il lungo esilio in Sudafrica a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica, la principessa moglie del principe Alberto potrebbe fare ritorno a casa. A riferirlo il sito royalcentral.co.uk, che afferma un rientro nel Principato già entro fine gennaio. Così da poterle permettere di partecipare alle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco, che si tengono il 26 e il 27 di questo mese.

Al momento i reali non hanno né confermato, né smentito la notizia mentre continuano i pettegolezzi su quanto starebbe realmente accadendo. Tra le voci che si fanno più insistenti, anche quella sul costo delle cure e del soggiorno di Charlene. Il principe Alberto secondo i media francesi pagherebbe ben 130mila euro a settimana in quanto si tratta di una clinica di lusso ed elitaria.

Sicuramente ad attenderla a braccia aperte saranno i figli Jacques e Gabriella. I gemelli stanno sentendo molto la mancanza della mamma. Poco prima del Natale, i due hanno voluto portare alla principessa doni e disegni, nella speranza che le dimissioni arrivino il prima possibile. Magari, se i rumors vengono confermati, proprio questo meso.

