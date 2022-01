Green pass, "ecco quando lo aboliamo e perché": la rivoluzione, dove scatta la revoca del certificato verde

18 gennaio 2022 a

Il Green pass e gran parte delle restrizioni attualmente in vigore in Gran Bretagna saranno con ogni probabilità aboliti a partire dal 26 gennaio. Robert Dingwall, già membro della Commissione governativa inglese per le vaccinazioni e le immunizzazioni (Jcvi) e tra i maggiori esperti di sociologia medica e politiche sanitarie, in una intervista a Il Fatto quotidiano spiega che "il piano è quello di rimuovere tutte le restrizioni, compresi i pass vaccinali". Potrebbero restare in vigore "il tampone negativo per alcuni casi particolari, così come l'uso delle mascherine". In ogni caso "una raccomandazione, non un obbligo".

Del resto, prosegue Dingwall, "i pass vaccinali non trasmettono alcuna informazione utile. Il vaccino riguarda principalmente la protezione personale più che quella della comunità". Quindi esemplifica: "Un night club pieno di vaccinati può ancora essere un luogo di diffusione del virus".

E ancora, osserva Dingwall, la diffusione di Omicron "si tradurrà, per la maggior parte dei cittadini, con un alto grado di immunità naturale contro la malattia grave attraverso le cellule T che costituiscono la nostra memoria immunitaria. Questa cellule si attivano più lentamente, quindi la gente non smetterà di ammalarsi ma lavorano molto più a lungo degli anticorpi: la protezione calante dei vaccini non dovrebbe costituire più un problema". Insomma, "il Covid sarà paragonabile per gravità all'influenza: in pochissimi avranno bisogno di cure ospedaliere, a meno che non siano soggetti a rischio".

