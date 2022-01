India, il vitello dell'orrore: "Tre occhi, quattro lobi". Una visione sconvolgente

18 gennaio 2022 a

Gli abitanti dello stato del Chhattisgarh hanno visto la nascita di un vitello che in molti credono sia la reincarnazione del dio Shiva. Il vitello ha infatti tre occhi, come il dio ritenuto molto potente, e quattro lobi. Il veterinario locale ha spiegato che si tratta di una rara malformazione genetica, ma un fiume di persone si è riversato verso la stalla. La coda si è allungata di ora un ora.

Il proprietario Neeraj Chandel è invece preoccupato per la salute dell'animale. "Non appena è nato, avevo pensato che la terza palpebra sulla fronte fosse una ferita. Questo vitellino mostruoso ha anche la lingua insolitamente lunga, e ha difficoltà a farsi allattare. Non prende abbastanza latte dalla mamma. Inoltre, tutte le persone che vogliono venerarlo e si spingono nella stalla per toccarlo lo innervosiscono".

